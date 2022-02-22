Нардеп Трубицын вышел из партии "Слуга народа" на время следствия по делу о взяточничестве
Депутат Киевсовета Владислав Трубицын, пойманный на получении 1,39 млн грн взятки, остановил свое членство в партии "Слуга Народа" на время, пока продолжается следствие
Об этом сообщила глава партии Елена Шуляк, передает спикер "Слуги Народа" Юлия Палийчук.
Глава политсилы отметила, что получила заявление Трубицына 22 февраля. В нем говорилось, что на время досудебного следствия и вынесения судебного решения местный депутат прекращает членство в партии.
Шуляк отметила, что согласно уставу "Слуги Народа" все члены партии могут в любое время прекратить членство в политсиле, даже не указывая причины.
Трубицын объяснил, что решил временно выйти из партии, чтобы на "Слугу Народа" не совершали "медийные атаки". Нардеп заверил, что будет просить восстановить его в партии после того, как завершится дело по взятке. Депутат отвергает все обвинения.
Он заявил, что продолжит выполнять свои депутатские обязанности в Киевсовете и работать во фракции "слуг".
- Напомним, 9 февраля 2022 года "слугу" Трубицина из комиссии Киевсовета задержали на взятке в 1,26 млн грн за разрешение на работу МАФов.
- 11 февраля ВАКС арестовал разоблаченного на взяточничестве "слугу" Трубицына на два месяца с возможностью внести залог в 14,886 млн грн.
- 14 февраля НАБУ опубликовало видео переговоров участников по делу о получении взятки нардепом-"слугой" Трубицыным.
- 18 февраля главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что в 2010 году Владислав Трубицын подделал удостоверение инспектора энергонадзора и пытался "инспектировать" два рынка в Изюме.
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