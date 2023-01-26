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Нардеп Тищенко встретится с украинской общиной в Таиланде

26 января, 2023 четверг
15:47
Украина Николай Тищенко

Народный депутат от "Слуги Народа" Николай Тищенко проведет встречу с представителями украинской общины в Таиланде. Мероприятие состоится в четырехзвездочной гостинице

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства Украины в Таиланде.

"Посольство приглашает вас на встречу с народным депутатом Украины 9-го созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд", - говорится в сообщении.

Мероприятие состоится не в посольстве, а в отеле Novotel.

Встреча намечена на 27 января в 16:30, всех желающих просят заранее зарегистрироваться в гугл-форме.

  • 23 января СНБО принял решение о запрете на выезд должностных лиц за границу по негосударственным причинам.

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Новости
Слуга народу
Николай Тищенко
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