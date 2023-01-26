Об этом говорится в сообщении на сайте посольства Украины в Таиланде.

"Посольство приглашает вас на встречу с народным депутатом Украины 9-го созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд", - говорится в сообщении.

Мероприятие состоится не в посольстве, а в отеле Novotel.

Встреча намечена на 27 января в 16:30, всех желающих просят заранее зарегистрироваться в гугл-форме.

23 января СНБО принял решение о запрете на выезд должностных лиц за границу по негосударственным причинам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb