Нардеп Тищенко встретится с украинской общиной в Таиланде
Народный депутат от "Слуги Народа" Николай Тищенко проведет встречу с представителями украинской общины в Таиланде. Мероприятие состоится в четырехзвездочной гостинице
Об этом говорится в сообщении на сайте посольства Украины в Таиланде.
"Посольство приглашает вас на встречу с народным депутатом Украины 9-го созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд", - говорится в сообщении.
Мероприятие состоится не в посольстве, а в отеле Novotel.
Встреча намечена на 27 января в 16:30, всех желающих просят заранее зарегистрироваться в гугл-форме.
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