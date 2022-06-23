Нардеп Совсун: запретить УПЦ (МП) в Украине правительство считает необоснованным

Об этом Совсун написала в Facebook, обнародовав ответ Минкульта на депутатское обращение.

"Я получила ответ на обращение о расторжении аренды Киево-Печерской, Почаевской Успенской и Свято-Успенской Святогорской Лавры для УПЦ (МП). Которые, напомню, украинское государство отдало бесплатно и бессрочно. Что же ответил Кабмин? Лавры переданы в аренду на основании типичных сделок, в которых есть положения о расторжении по взаимному согласию Ну правильно, какое же РПЦ, то есть УПЦ (МП) согласится отдать Киево-Печерскую Лавру вместе со всеми паркоместами для мерседесов? или содержание в неположенном состоянии после предупреждения", - написала Совсун.

При этом депутат напомнила о причастности членов УПЦ (МП) к российской военной агрессии.

"Интересно, когда гиркин-cтрелков писал: "Моя личная охрана состояла из духовных сыновей, монахов, иеромонахов Святогорской Лавры. Полностью. До последнего человека", а затем Рociя обстреляла и подожгла Святогорскую Лавру, можно ли это считать содержанием ее в ненадлежащем состоянии?" – написала Совсун.

Нардеп отметила, что правительство отказало не только в прекращении аренды украинской недвижимости церковью московского патриархата, но и в том, чтобы запретить передачу УПЦ (МП) храмов в дальнейшем.

"По мнению Кабмина, попытки запретить УПЦ (МП) – необоснованны. Ведь нет доказательств совершения этими служителями культа уголовных или административных правонарушений, то есть приговоры судов, постановлений о взыскании и т.д. А даже если бы были – нужно было бы доказать, что конкретные представители УПЦ ( МП) связаны с деятельностью организации, также правительство считает, что дискриминировать религиозные организации, центр которых находится в государстве-агрессорце – нельзя, и лавры, соответственно, вернуть в государственную собственность – тоже нельзя. подняла вопрос о дальнейшем запрете передачи храмов в пользу УПЦ (МП). Но, оказывается, поставить предохранители против такого недальновидного разбазаривания в будущем - тоже нельзя", - написала Совсун.

"Хотя Кабмин должен разработать изменения в те законопроекты, которые ему сейчас мешают. Потому что вообще-то это и есть работа Кабмина - предлагать решения, а не просто плакаться из-за несовершенства вселенной. Подход министерств должен быть проактивным. И Минкульта, и Минобразования, и Минздрава и Минюста. Сейчас все должны быть максимально мобилизованы и делать все, чтобы на своих фронтах сохранить нашу независимость Угроза национальной безопасности требует быстрых и решительных действий, и это один из тех случаев, когда дух права должен быть важнее его буквы. "Пока мы играем в законодательстве не предусмотрено - наши защитники и защитницы отдают свои жизни. А мы ставим их под еще больший риск тем, что не делаем ничего, чтобы остановить врага в тылу", - подытожила Совсун.

Напомним, в мае 2022 года УПЦ (МП) объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы, осудила Кирилла и выдвинула Православной церкви Украины условия для переговоров.

Глава ПЦУ митрополит Эпифаний заявил, что УПЦ (МП) пытается улучшить отношение к себе украинского общества без фактического разрыва отношений с русской православной церковью и главой московского патриархата Кириллом Гундяевым.

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