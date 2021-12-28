Нардеп "Слуги народа" Ковалев купил "4 канал"
Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил "4 канал" у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседников среди работников канала и официальные данные телеканала в Едином государственном реестре юридических лиц.
Собеседники издания в телеканале рассказали, что Ковалев был на новогоднем корпоративе "4 канала", и его представили коллективу как нового владельца. Во время праздника нардеп подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.
В комментарии "Украинской правде" нардеп рассказал, что вскоре обнародует официальную позицию по этому вопросу.
Согласно открытым данным ООО "ТРК "ИНТЕРРАДИО", учредителем юридического лица является Алексей Ковалев, доля его собственности 100%. Сумма уставного фонда указана 4 363 511 грн.
Конечные бенефициарные владельцы телеканала есть Иван и Наталья Ковалевы.
- Напомним, 16 ноября Алексей Ковалев попал в ДТП на дороге Киев-Одесса.
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