Нардеп-"слуга" Верещук заявила, что готова возглавить Минобороны
Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что хотела бы стать министром обороны
Об этом сообщает 24 канал .
На вопрос, согласилась бы она возглавить Минобороны, Верещук ответила: "Да, я бы согласилась".
"Я это говорила уже тысячу раз: я восприму это как приказ, потому что прекрасно понимаю, работая в комитете по безопасности и обороне и внешней разведке, в чем нуждается сегодняшняя армия", - заявила нардеп
По мнению Верещук, возглавлять ведомство должен политик, который разбирается в менеджменте.
Относительно действующего министра Андрея Тарана нардеп решила оставить свое мнение при себе.
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