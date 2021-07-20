Нардеп-"слуга" Верещук заявила, что готова возглавить Минобороны

Об этом сообщает 24 канал .

На вопрос, согласилась бы она возглавить Минобороны, Верещук ответила: "Да, я бы согласилась".

"Я это говорила уже тысячу раз: я восприму это как приказ, потому что прекрасно понимаю, работая в комитете по безопасности и обороне и внешней разведке, в чем нуждается сегодняшняя армия", - заявила нардеп

По мнению Верещук, возглавлять ведомство должен политик, который разбирается в менеджменте.

Относительно действующего министра Андрея Тарана нардеп решила оставить свое мнение при себе.

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