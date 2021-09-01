Нардеп-"слуга" Трухин впервые прокомментировал ДТП со своим участием: говорит о содействии полиции и лечение

Об этом Трухин заявил в комментарии Интерфакс-Украина.

"Да, я действительно был на месте аварии. И не собирался этого скрывать - ни тогда, ни сейчас. Во время аварии сильно ударился головой. Работники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз", - сказал он.

Трухин отметил, что сразу после аварии он сообщил о ДТП соратникам в партии "Слуга народа".

По его словам, он предоставил все необходимые документы полиции и максимально способствовал ей в сборе информации об аварии.

Трухин заметил, что водители всех автомобилей после ДТП сдали тест на драгере, ни у одного из них уровень алкоголя в крови не превышал нормы.

"Насколько я знаю, тяжелой травмы никто не получил. Я не поддерживаю связь с пострадавшими, но, в случае необходимости, конечно, готов предоставить им любую помощь и поддержку. Сам я сейчас прохожу амбулаторное лечение и очень просил бы понять, что в ближайшее время не готов к излишней публичности", - говорит он.

Трухин также прокомментировал просьбу к СМИ удалить новости о его участии в ДТП, отметив, что отрицает причастность к этому и "догадывается о заказчиках".

Ранее сообщалось, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, ставший виновником ДТП с 6 пострадавшими на Бориспольской трассе при въезде в Киев, покинул страну.

Впоследствии, в полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухин. Дело передали в ГБР.