Нардеп-"слуга" приехал в освобожденный Тростянец в свитере с буквой V
Нардеп из "Слуги Народа" Николай Задорожный приехал в деоккупированный Тростянец в свитере с буквой V, которую используют оккупанты и их сторонники
Об этом свидетельствует сообщение в фейсбуке Тростянецкого горсовета.
Депутат приехал поздравлять с Днем работника леса сотрудников Тростянецкого лесхоза.
"ГП "Тростянецкий лесхоз" - предприятие, которое больше всего в Сумской области пострадало от орковской оккупации, претерпело наибольшие разрушения и материальные потери. В течение двух месяцев предприятие вынужденно не работало", - отметили в горсовете.
Сам Тростянец был оккупирован почти месяц и имеет существенные разрушения.
В комментариях к сообщению с фотографиями Николая Задорожного люди раскритиковали его:
- Мужик надел четкий свитер. Еще бы и с Z надел.
- Нормально. В каком мире живет этот персонаж и свита? Без проявлений интеллекта депутат, а другие? Я не понимаю – как так?
- Представитель власти с фашистской символикой, на всю его широкую грудь, во время войны. На это все обратили внимание. Каждый смотрит и думает: почему? После этого писать можно много, одно напишу: почему такое неуважение к своему народу?
- Вот как можно носить такие вещи "V" после месяца оккупации??? Без слов.
- На спине нужно было ему нарисовать Z! Интересно, что он думал, когда надевал этот свитер?
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