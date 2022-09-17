Об этом свидетельствует сообщение в фейсбуке Тростянецкого горсовета.

Депутат приехал поздравлять с Днем работника леса сотрудников Тростянецкого лесхоза.

"ГП "Тростянецкий лесхоз" - предприятие, которое больше всего в Сумской области пострадало от орковской оккупации, претерпело наибольшие разрушения и материальные потери. В течение двух месяцев предприятие вынужденно не работало", - отметили в горсовете.

Сам Тростянец был оккупирован почти месяц и имеет существенные разрушения.

В комментариях к сообщению с фотографиями Николая Задорожного люди раскритиковали его:

Мужик надел четкий свитер. Еще бы и с Z надел.

Нормально. В каком мире живет этот персонаж и свита? Без проявлений интеллекта депутат, а другие? Я не понимаю – как так?

Представитель власти с фашистской символикой, на всю его широкую грудь, во время войны. На это все обратили внимание. Каждый смотрит и думает: почему? После этого писать можно много, одно напишу: почему такое неуважение к своему народу?

Вот как можно носить такие вещи "V" после месяца оккупации??? Без слов.

На спине нужно было ему нарисовать Z! Интересно, что он думал, когда надевал этот свитер?

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