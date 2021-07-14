Нардеп-"слуга" назвал возможные сроки перезагрузки ВСП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ .

По словам Костина, закон предусматривает одноразовую проверку всех членов совета в течение полугода.

"Шесть месяцев может уйти на проверку, до трех месяцев, в оптимистическом варианте, на судебное обжалование и еще три месяца дает законопроект субъектам для принятия окончательного решения. Срок может максимально составлять максимум год. Но мы понимаем, что этический совет будет проверять сразу не всех действующих членов ВРУ. Проверка будет проходить таким образом, чтобы в ВСП был кворум ", - сказал нардеп.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия .