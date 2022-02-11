Нардеп-"слуга" Кузьминых заявил о "100% невиновности", суд перенес избрание ему меры пресечения
Нардеп от партии "Слуга Народа" Сергей Кузьминых, подозреваемый в получении 558 тыс. грн взятки, заявил, что не считает себя виновным, и будет доказывать это в суде
Об этом сообщает Укринформ .
"Я на 100 процентов считаю себя невиновным и буду доказывать свою невиновность и надеюсь на объективность", – заявил Кузьминых.
Позже во время судебного заседания стало известно , что избрание меры пресечения нардепу перенесено на 14 февраля.
"Объявлен перерыв до 14 февраля до 12 часов", - сказал следователь судья Олег Ткаченко.
- Напомним, 28 января детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали Сергея Кузьминых на взятке. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала ему подозрение. Кузьминых проигнорировал три вызова в прокуратуру.
- НАБУ опубликовало фрагменты материалов по делу депутата.
- Позже "слуга" попросил временно исключить его из числа членов фракции с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана. Также он заявил , что не получал повестку на допрос в НАБУ.
- 7 февраля НАБУ и САП задержали Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн. взятки.
- 8 февраля Высший антикоррупционный суд не избрал меру пресечения Кузьминых, суд объявил перерыв до 11 февраля.
- 11 февраля САП просила меру пресечения для нардепа в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 49 620 грн.
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