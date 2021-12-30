Нардеп-"слуга" Ковалев задекларировал покупку "4 канала" как подарок от родителей
Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев задекларировал покупку "4 канала" свыше 4 млн грн как подарок от родителей
Об этом свидетельствуют данные декларации.
Согласно документу, 24 декабря депутат получил в подарок 50% в уставном капитале ООО "ТРК "Интеррадио" (туда входит "4 канал") от Ивана Ковалева и еще 50% от Натальи Ковалева.
Указанная стоимость обоих подарков – по 2 181 755 грн.
Также нардеп получил от Ивана Ковалева подарок 39% в уставном капитале ООО "Ар Ти Ай Продакшн" (цена - 195 000 грн)
Эта компания занимается производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ.
Как говорится в декларации, Ковалев имеет право на пользование двумя домами, расположенными в городе Голая.
Пристань на Херсонщине. Один принадлежит матери, другой - записан на имя Татьяны Ковалевой.
Площадь домов - 191 и 158 квадратных метров. Также в использовании парламентария земельный участок площадью 1000 квадратных метров.
Согласно декларации, Ковалев имеет автомобиль BMW X6 2020 года выпуска.
- Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил "4 канал" у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова.
- Бывший народный депутат Борислав Береза, ведущий свою программу на "4 канале", прокомментировал покупку СМИ нардепом от "Слуги народа" Алексеем Ковалевым.
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