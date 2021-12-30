Нардеп-"слуга" Ковалев задекларировал покупку "4 канала" как подарок от родителей

Об этом свидетельствуют данные декларации.

Согласно документу, 24 декабря депутат получил в подарок 50% в уставном капитале ООО "ТРК "Интеррадио" (туда входит "4 канал") от Ивана Ковалева и еще 50% от Натальи Ковалева.

Указанная стоимость обоих подарков – по 2 181 755 грн.

Также нардеп получил от Ивана Ковалева подарок 39% в уставном капитале ООО "Ар Ти Ай Продакшн" (цена - 195 000 грн)

Эта компания занимается производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ.







Как говорится в декларации, Ковалев имеет право на пользование двумя домами, расположенными в городе Голая.

Пристань на Херсонщине. Один принадлежит матери, другой - записан на имя Татьяны Ковалевой.

Площадь домов - 191 и 158 квадратных метров. Также в использовании парламентария земельный участок площадью 1000 квадратных метров.

Согласно декларации, Ковалев имеет автомобиль BMW X6 2020 года выпуска.



