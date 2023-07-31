Нардеп-"слуга" Холодов написал заявление о сложении полномочий

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от народного депутата Украины Холодова А.И. о сложении полномочий народного депутата Украины", - написал он.

Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Фото: Руслан Стефанчук

Что известно о Холодове

28 июля проект журналистских расследований "Схемы" изложили материал, в котором отметили, что нардеп от партии "Слуга Народа" Андрей Холодов, уехавший в январе 2023 года из Украины, до сих пор не вернулся. По их данным, мужчина последний раз был в Украине 21 января 2023 года, после чего отправился в Румынию. Выехать он смог через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области

До этого он был в Украине 10 дней: уехал 17 декабря 2022-го и вернулся 11 января 2023 года. Также в июне и июле 2022-го и в мае и июле 2023 года Холодов находился на Кипре. В общей сложности нардеп уезжал из страны 12 раз с начала полномасштабного вторжения России.

Также, по данным на сайте ВРУ, нардеп ни разу не голосовал в парламенте от 21 января 2023 года. А за весь 2022 год участвовал в половине голосований в сессионном зале.

В то же время в Аппарате ВРУ уточнили, что в 2023 году не предоставляли Холодову отпуска, не оформляли командировку за границу. Также там подчеркнули, что с 21 января этого года ему не производились какие-либо выплаты.