Нардеп Скороход потеряла сознание в Раде

Об этом передают издание Сегодня , УНИАН , Обозреватель .



Народной депутату от группы "Партия" За будущее "Анне Скороход стало плохо в помещении Верховной Рады и она потеряла сознание.



На место прибыла бригада скорой помощи.



В 2019 году Скороход вместе с Поляковым исключали из "Слуги народа".

Напомним, народного депутата Антона Полякова нашли мертвым 8 октября.

Генеральная прокурорка Украины Ирина Венедиктова заявила , что причины смерти народного депутата Антона Полякова установит вскрытие, которое состоится в ближайшие часы.

Причиной смерти народного депутата Антона Полякованазван острую коронарную недостаточность и острую ишемическую болезнь сердца.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb