Нардеп Скороход потеряла сознание в Раде
Народный депутат "За будущее" Анна Скороход потеряла сознание в одном из кабинетов Верховной Рады
Об этом передают издание Сегодня , УНИАН , Обозреватель .
Народной депутату от группы "Партия" За будущее "Анне Скороход стало плохо в помещении Верховной Рады и она потеряла сознание.
На место прибыла бригада скорой помощи.
В 2019 году Скороход вместе с Поляковым исключали из "Слуги народа".
- Напомним, народного депутата Антона Полякова нашли мертвым 8 октября.
- Генеральная прокурорка Украины Ирина Венедиктова заявила , что причины смерти народного депутата Антона Полякова установит вскрытие, которое состоится в ближайшие часы.
- Причиной смерти народного депутата Антона Полякованазван острую коронарную недостаточность и острую ишемическую болезнь сердца.
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