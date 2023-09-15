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Нардеп Синютка: дело Коломойского будет лакмусовой бумажкой для власти по борьбе с коррупцией

15 сентября, 2023 пятница
18:04
Общество

Олег Синютка, народный депутат Украины, считает, что дело Коломойского покажет истинные намерения власти в борьбе с людьми, которые долгое время грабили Украину

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Сегодня 15 сентября один из судей Высшего антикоррупционного суда заявил, что в связи с истекшим сроком давности один из подозреваемых по делу Коломойского отпущен без всяких ходатайств и подозрений. Мне очень не хотелось бы, чтобы эта история не стала началом отбеливания Коломойского. Потому что в странное время именно Коломойскому были предъявлены обвинения, я убежден, что он точно тот человек, который сегодня должен отвечать перед Украиной, украинским государством и украинским народом. коррупцией, с теми людьми, которые долгое время грабили Украину", - отметил народный депутат Украины.

Олег Синютка подчеркнул, что украинцы сегодня надеются на правосудие по этому делу, поэтому не хотелось бы, чтобы на самом деле это оказалось делом по выводу Коломойского из сферы подозрения и ответственности за совершенные им преступления.

Что известно о делах, связанных с Коломойским

В конце 2016 года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка, после чего финучреждение было докапитализировано более чем на 155 млрд грн. Ранее Минюст США обвинил Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом якобы "отмывал" из-за компаний в США и других странах. Сам олигарх отверг обвинения и отметил, что все инвестиции "делал из собственных средств".

В украинских и иностранных судах рассматривалось более 240 производств по национализации ПриватБанка. В частности, в лондонском суде идет процесс по иску ПриватБанка к бывшим владельцам финучреждения Коломойского и Боголюбова и аффилированным к ним компаниям. Банк требует возмещения в связи со схемами, имеющими признаки мошенничества и отмывания средств, которые, как считает банк, реализовали его бывшие владельцы.

5 марта 2021 США ввели санкции против Игоря Коломойского и членов его семьи.

В сентябре 2022 года украинские антикоррупционные органы сообщили восьми фигурантам уголовного расследования подозрение в завладении средствами ПАО "Укрнафта", одним из акционеров которой связана с Игорем Коломойским группа "Приват", на сумму более 13 миллиардов гривен. Среди подозреваемых – бывший глава правления Укрнафты; бывшая заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки компании; бывшая руководительница отдела контроля за учетом поставок нефти и нефтепродуктов Укрнафты; бывшие директора пяти коммерческих предприятий.

Позже, 7 ноября того же 2022 года, государство изъяло имущество пяти стратегически важных предприятий, среди которых "Укрнефть" и "Укртатнефть". При этом в ноябре 2022-го в России бизнесменов Игоря Коломойского и совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова заочно арестовали за якобы присвоение 800 тысяч тонн российской нефти.

В субботу, 2 сентября 2023 года, СБУ объявила Игорю Коломойскому подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем. В тот же день Коломойский прибыл в Шевченковский райсуд Киева, где ему избрали меру пресечения по делу о мошенничестве - арест на 60 дней с возможностью внесения залога в 509 млн грн.

Внештатный советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявлял, что в делах о мошенничестве Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра. Однако издание "Цензор.Нет" опубликовало видео избрание Коломойской меры пресечения, во время которого судья назвал подозреваемого гражданином Украины.

Игорю Коломойскому инкриминируют мошенничество и противоправное завладение чужим имуществом.

6 сентября рассмотрение апелляции на меру пресечения Игоря Коломойского отложили на 25 сентября, поскольку материалы дела не успели передать в суд.

В четверг, 7 сентября, Игорю Коломойскому и еще 5 лицам – бывшим работникам банковского учреждения – детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка.

8 сентября сообщили , что по материалам НАБУ активы Коломойского арестовали на 48 часов.

15 сентября бывшему конечному бенефициарному владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому сообщили об ужетретьем подозрении по поводу незаконного завладения 5,8 млрд грн

Высший антикоррупционный суд отпустил под залог в 1,61 млн грн бывшую начальницу департамента межбанковских операций ПриватБанка Надежду Конопкину, которую НАБУ и САП подозревают в причастности к делу олигарха Игоря Коломойского о завладении 9,2 млрд грн банка.

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Игорь Коломойский
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