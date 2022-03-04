Нардеп Шуфрич задержан за фотографирование позиций ВСУ, - Бирюков
Бывший советник президента и министра обороны Украины Юрий Бирюков сообщил, что 206 батальон терробороны Киева задержал нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича за то, что депутат фотографировал позиции украинской армии
Об этом Бирюков написал в Facebook.
"Кто Шуфрича не задержал, тот 206-й батальон. Фотографировать наши позиции - это тупая и стремящаяся деятельность", - написал он.
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