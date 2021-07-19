Нардеп Шевченко, который поддерживает режим Лукашенко, спел на белорусском фестивале "Славянский базар"

Об этом сообщаетLB.ua

Во время финального концерта Шевченко в дуэте с композитором Николо Петрашем спел под фонограмму песню "Четыре времени года"

После выступления нардеп назвал Лукашенко другом.

Шевченко исключили из фракции за поддержку задержания белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича. Ранее у него был визит к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.