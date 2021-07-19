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Нардеп Шевченко, который поддерживает режим Лукашенко, спел на белорусском фестивале "Славянский базар"

19 июля, 2021 понедельник
16:41
Мир Евгений Шевченко

Народный депутат Евгений Шевченко, которого исключили из фракции "Слуга народа" за поддержку режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко выступил на "Славянском базаре"

Об этом сообщаетLB.ua

Во время финального концерта Шевченко в дуэте с композитором Николо Петрашем спел под фонограмму песню "Четыре времени года"

После выступления нардеп назвал Лукашенко другом.

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