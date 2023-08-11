Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на собственные источники.

"Да, несколько источников подтвердили: предыдущее руководство БЭБ уволено. Врио - Пащук Андрей. Конечно, без конкурса и все такое", - написал он в телеграм-канале.

Ранее народный депутат сообщал, что более месяца назад ответы от БЭБ начал подписывать другой заместитель (не врио главы БЭБ). Как выяснилось, Эдуард Федоров, начавший 17 апреля исполнение полномочий директора, ушел в ежегодный оплачиваемый отпуск. По состоянию на 31 июля из отпуска и.о. директора не явился на работу, а сразу пошел на больничный.

Также в отпуск, а затем на больничный пошел и его первый заместитель Виталий Гагач.

Андрей Пащук, с 5 июля 2023 года занимающий должность заместителя директора БЭБ, с момента отпуска Федорова подписывает документы, как и.о. руководителя.

По словам народного депутата, господин Пащук работал с 1997 по 2017 год на оперативных и руководящих должностях в правоохранительных органах. А с 2012 года – в МВД, заместителем начальника управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины.

Что известно о Бюро экономической безопасности

БЭБ появилось в мае 2021 года. Главной целью создания органа было снизить давление правоохранителей на бизнес и уменьшить количество обысков. Реформа анонсировалась для того, чтобы прекратить старые методы преследования бизнеса властями – безосновательные проверки, давление на уголовные дела. До реформы за экономическую безопасность отвечали сразу несколько органов: СБУ, Национальная полиция, Налоговая милиция Государственной фискальной службы.

В августе 2021-го БЭБ возглавил Вадим Мельник , который в бюро был главой налоговой милиции. Он победил в открытом конкурсе, обойдя 48 других кандидатов.

В октябре 2022 года народные депутаты из финансового и правоохранительного комитетов признали работу органа неудовлетворительной и обвинили руководителя БЭБ в провале реформы. Парламентская комиссия получила ряд жалоб от бизнеса на незаконное давление БЭБ , в том числе на незаконный арест имущества, блокирование работы предприятий без проведения надлежащего расследования или наоборот отсутствия таких расследований. Фиксировали и случаи взяточничества детективов БЭБ.