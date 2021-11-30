Нардеп от "Слуги народа" Соха раскритиковал Зеленского за кадровые решения и объявил о выходе из фракции

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Господин президент, вы обещали, что в наших рядах будут "новые лица". Люди, которые никогда не были в политике, не причастны к "схемам" и не грабили страну. Вы обещали новую генерацию государственников. Сегодня я вижу назначение господина Шурмы (назначение Ростислава Шурмы заместителем руководителя ОП – ред.) заместителем Офиса президента – это бывший функционер пророссийского "оппозиционного блока", - сказал Соха.

Напомним, 23 ноября президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя ОПУ эксгендиректора "Запорожстали", экспредседателя Запорожской региональной организации "Оппозиционного блока" Ростислава Шурму.

Нардеп также обвинил Шурму в коррумпированности и махинациях на выборах в Запорожье."У нас война, а куратором экономики в Офисе президента назначают человека, имеющего такой бекграунд и репутацию и точно не являющегося сторонником европейского пути Украины в прошлом. Так что происходит? Это не то, что мы обещали людям", - сказал Соха.Нардеп добавил, что несколько раз обращался к руководству партии по поводу беспокойства решениями власти от своего имени и от имени других людей."Но нас не слышат! Для меня лично Шурма – это последняя капля. Мне очень стыдно за это назначение, а также за назначение милиционера Януковича Олега Татарова, лоббиста "харьковских соглашений" Руслана Демченко. Этих людей не должно быть на государственных должностях… Именно поэтому я принял тяжелое, но справедливое решение – я выхожу из фракции "Слуга народа", - сказал Соха

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