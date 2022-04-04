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Нардеп от "Слуги Народа" Холодов уехал за границу, в партии подтвердили, - УП

4 апреля, 2022 понедельник
11:29
Новости

Издание "Украинская Правда" сообщило, что народный депутат от фракции "Слуга Народа" кум Виктора Медведчука Андрей Холодов 31 марта вместе с женой пересек государственную границу

Издание отмечает, что получило эти данные от источников среди правоохранителей.

Согласно источникам издания, Холодов 31 марта в 14:15 выехал на автомобиле Mercedes в Румынию через пограничный пункт "Порубное" вместе с супругой Екатериной Шаховской и 65-летним Владимиром Шаховским.

Информацию об отъезде Холодова "Украинской Правде" подтвердила в комментарии пресс-секретарь парламентской фракции "Слуги Народа" Юлия Палийчук. При этом Палийчук объяснила отъезд Холодова "официальной гуманитарной миссией, подробности которой нельзя разглашать".

"Народный депутат Андрей Холодов получил официальное разрешение пересечь государственную границу Украины для выполнения гуманитарной миссии. По вашему запросу я получила возможность ознакомиться с документом, в котором указана разрешенная дата проезда и возвращения на территорию Украины, а также пункт пропуска, через который будет осуществлен проезд. Андрей Холодов официально выполняет гуманитарную миссию, подробности которой не могут быть разглашены. Согласно официальному документу, 4 апреля он будет на территории Украины с гуманитарным грузом. Эту информацию он подтвердил мне в телефонном разговоре", - сказала Палийчук.

В то же время издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что 24 февраля из Украины вывезли сына нардепа Холодова: 25-летний Филипп Холодов около 5:52 утра в качестве пассажира автомобиля Volkswagen выехал в Польшу через пункт пропуска "Грушев" во Львовской области. 39-летний водитель Volkswagen Тарас Шутяк вернулся в Украину через тот же пункт пропуска через 2 часа.

Что касается этой информации, Палийчук сказала, что не может комментировать личную жизнь членов семей нардепов, однако добавила, что, по ее данным, Филипп Холодов уже находился за границей до 24 февраля.

  • Ранее, в 2019 году, журналисты-расследователи проекта "Схемы" выяснили , что Андрей Холодов не имел права баллотироваться в народные депутаты, поскольку находился за границей более 200 дней, что является нарушением избирательного законодательства.
  • В 2020 году в начале пандемии COVID-19 нардеп Холодов вылетел на Кипр перед введением запрета на пересечение государственной границы. Свой вояж на Кипр Холодов объяснил лечением сына, а невозвращение – самоизоляцией.
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