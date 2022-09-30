Нардеп от "Слуги Народа" Андрей Клочко судится с коммунальным предприятием из-за долга в 15 тыс. грн
Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко должен коммунальному предприятию Житомирщины деньги
Об этом сообщило движение "Чесно" у себя на сайте.
Сообщается, что соответствующая информация была получена в Житомирском хозяйственном суде. Там подтвердили, что по делу №906/782/22 народный депутат выступает ответчиком, а иск подало КП "Агентство по региональному развитию Житомирской области".
Андрей Клочко должен почти 15 000 грн и не хочет их платить.
- 4 сентября журналистка Трибушная сообщила, что монобольшинство попытается быстро протянуть законопроект по срыву конкурса на директора НАБУ. Его автором является фигурант антикоррупционного расследования, "слуга народа" Андрей Клочко.
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