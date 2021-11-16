Нардеп от партии "Слуга народа" Ковалев попал в ДТП
В понедельник, 15 ноября, нардеп от партии "Слуга народа" Алексей Ковалев попал в ДТП на дороге Киев-Одесса
Об этом в Telegram сообщила представитель партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.
"Народный депутат двигался по главной дороге и имел преимущество в движении, но не исключает, что мог допустить нарушение ПДД, за что готов понести ответственность", - рассказала Палийчук.
Представитель СН добавила, что Ковалев обратился в Белоцерковскую больницу, где ему диагностировали незначительные травмы. По результатам экспертизы в крови депутата не обнаружили алкоголь или наркотические вещества.
Палийчук отметила, что конфликт между водителями отсутствует - обе стороны ДТП не имеют претензий друг к другу. В полиции утверждают, что дальнейшим расследованием ДТП будет заниматься ДБР.
Полиция Киевской области сообщила, что авария произошла 15 ноября в 10:50 на автодороге Киев-Одесса. Грузовым автомобиль "MAN" под управлением 52-летнего водителя столкнулся с Mercedes-Benz, за рулем которого был нардеп Ковалев.
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