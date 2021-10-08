Нардеп от ОПЗЖ Кузьмин заявил, что Медведчуку готовят новое подозрение
Народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что лидера партии Виктора Медведчука вызывают в Офис генпрокурора для вручения нового подозрения
Об этом он написал в Telegram.
"По новому подозрению Медведчуку и очередной попыткой его арестовать власть пытается спрятать коррупционный скандал с оффшорами Зеленского. ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны, а Генпрокуратуры вломились в ГБР и незаконно пытались предъявить Медведчуку новую подозрение в государственной измене и пособничестве терроризму ", - написал Кузьмин.
По словам нардепа, попыткой арестовать Медведчука "власть пытается отвлечь внимание от оффшорного скандала с Зеленским".
"Адвокаты Медведчука сегодня не позволили прокурорам нарушить закон и вручить ему новое подозрение. Прокуроры ограничились лишь вручением повестки о вызове на понедельник. Теперь уже очевидно, что в понедельник Медведчуку вручат таки новое подозрение и будет требовать в суде его ареста или внесении залога в миллиарды гривен" , - заявил Кузьмин.
- 12 мая Медведчук пришел для вручения ему подозрения в Офис генпрокурора.
- Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест .
- 9 июля Печерский районный суд Киева продолжил домашний арест народного депутата, подозреваемого в государственной измене, Виктора Медведчука.
- Нардепа Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене, оставили под круглосуточным домашним арестом до 31 октября .
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