Нардеп от ОПЗЖ Кузьмин заявил, что Медведчуку готовят новое подозрение

Об этом он написал в Telegram.

"По новому подозрению Медведчуку и очередной попыткой его арестовать власть пытается спрятать коррупционный скандал с оффшорами Зеленского. ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны, а Генпрокуратуры вломились в ГБР и незаконно пытались предъявить Медведчуку новую подозрение в государственной измене и пособничестве терроризму ", - написал Кузьмин.

По словам нардепа, попыткой арестовать Медведчука "власть пытается отвлечь внимание от оффшорного скандала с Зеленским".

"Адвокаты Медведчука сегодня не позволили прокурорам нарушить закон и вручить ему новое подозрение. Прокуроры ограничились лишь вручением повестки о вызове на понедельник. Теперь уже очевидно, что в понедельник Медведчуку вручат таки новое подозрение и будет требовать в суде его ареста или внесении залога в миллиарды гривен" , - заявил Кузьмин.