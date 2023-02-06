Нардеп от ОПЗЖ Абрамович составляет мандат
В понедельник, 6 февраля, народный депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Игорь Абрамович составил мандат
Об этом рассказал глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия в телеграмме .
По его словам, именно выход Абрамовича из ОПЗЖ в первый день полномасштабного вторжения "заложил начало ее дальнейшему развалу в украинском парламенте" и выразил надежду, что другие депутаты запрещенной партии также составят мандаты.
"Хотя Игорь со своей проукраинской позицией никогда не ассоциировался у меня с идеологией ОПЗЖ. Достаточно взглянуть на "синхронность" его голосования с бывшими однопартийцами. Проще говоря – свой среди чужих в тылу пятой колонны", - пишет Арахамия.
Он также отметил, что созданная Абрамовичем депутатская группа "Восстановление Украины" поддерживает все важные для Украины законодательные решения, что помогло укрепить парламент перед агрессией РФ.
- 3 февраля глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил , что в ближайшую пленарную неделю потеряют мандаты по меньшей мере 2 нардепа от запрещенной ОПЗЖ.
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