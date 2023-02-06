Об этом рассказал глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия в телеграмме .

По его словам, именно выход Абрамовича из ОПЗЖ в первый день полномасштабного вторжения "заложил начало ее дальнейшему развалу в украинском парламенте" и выразил надежду, что другие депутаты запрещенной партии также составят мандаты.

"Хотя Игорь со своей проукраинской позицией никогда не ассоциировался у меня с идеологией ОПЗЖ. Достаточно взглянуть на "синхронность" его голосования с бывшими однопартийцами. Проще говоря – свой среди чужих в тылу пятой колонны", - пишет Арахамия.

Он также отметил, что созданная Абрамовичем депутатская группа "Восстановление Украины" поддерживает все важные для Украины законодательные решения, что помогло укрепить парламент перед агрессией РФ.