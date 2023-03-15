Нардеп обратился к Зеленскому с просьбой уволить срочников в запас

Об этом Гончаренко сообщил в своем телеграм-канале

В обращении народный депутат призвал Зеленского "в максимально короткий промежуток времени уволить всех военнослужащих срочной службы в запас, особенно это касается тех срочников, у которых истек срок службы".

Также Гончаренко предлагает дать поручение Кабмину и соответствующим ведомствам рассмотреть вопрос:

возврата военнослужащим срочной службы гражданской зарплаты в связи с отменой ежемесячной выплаты срочникам;

приравнение их денежного обеспечения к обеспечению мобилизованных военнослужащих; предусмотрение очередных и других отпусков;

возврат дополнительной выплаты – денежного вознаграждения в размере 30 тысяч гривен".

Описывая проблему, нардеп отметил, что на сегодняшний день в армии остаются те, кто проходит срочную службу, в том числе военные призыва весны 2020-го и осени 2020-го. Их демобилизация откладывается предположительно до конца военного положения. Между тем, почти 66% срочников выслужили установленные законом Украины сроки службы.

В то же время, срочники значительно ограничены в своих правах по сравнению с другими военнослужащими. В частности, они не могут уйти в отпуск – только по семейным обстоятельствам. Кроме того, военнослужащие контрактники или мобилизованные могут получить дополнительное денежное довольствие - "на оздоровление" и "на решение социально-бытовых вопросов". В то же время срочники такого обеспечения не имеют. Все военные имеют зарплату более 20 000 грн, в то же время денежное обеспечение срочников составляет около 500 грн в месяц.

К тому же, добавляет нардеп, военнослужащим срочной службы не позволяют ездить в командировку, "хотя они мало чем отличаются от мобилизованных, а иногда даже служат примером для мобилизованных".

Качество медицины для срочников ограничено медицинским пунктом, все остальные могут брать больничный или пойти на обследование.

"То есть, по состоянию на сегодняшний день сложилась ситуация когда срочников не увольняют в запас и не дают отпуск более 5 дней, забирают гражданскую зарплату и перестают платить денежное вознаграждение из-за того, что они находятся в тылу. Ко мне за последние дни обратились десятки граждан, которые просят помочь. Именно поэтому обращаюсь к президенту Украины", – добавил Гончаренко.