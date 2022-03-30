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Нардеп Николай Княжицкий обратился к премьер-министру Польши с призывом ввести в стране налоговые санкции в отношении компании Philip Morris. Это может повлиять на ее уход с российского рынка

30 мартa, 2022 среда
14:12
война с Россией

Украинский парламентарий считает, что отмены запуска новой линейки сигарет IQOS в Российской Федерации недостаточно в то время, когда в Украине от российских бомб погибают женщины и дети. Ведь, по его словам, деньги от налогов производителя сигарет Marlboro или L&M или IQOS и других работающих в России компаний идут потом на закупку ракет для убийства украинцев

Об этом говорится, в частности, в обращении народного депутата Верховной Рады Украины Николая Княжицкого к премьер-министру Польши и парламенту Польши, пишет Еспресо.TV.

Письмо называется "Польским друзьям". В нем Княжицкий призывает увеличить давление на работающие в РФ международные компании.

Обращение было адресовано премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, 460 польским депутатам и 100 сенаторам.

"Я обращаюсь к польскому политическому классу и польскому обществу с призывом выразить свою решительную оппозицию международным корпорациям, таким как "Филипп Моррис", "Леруа Мерлен" или "Нестле", которые не рассматривали зверье агрессию России по отношению к Украине как достаточный аргумент прекратить свою экономическую деятельность в России", - пишет депутат Николай Княжицкий, сопредседатель украинско-польской парламентской группы.

"Я также прошу представителей законодательной и исполнительной власти предпринять жесткие и решительные действия, которые повлияют на международные корпорации, продолжающие сотрудничать и финансировать путинскую Россию", — призывает он.

Особое внимание депутат Николай Княжицкий уделяет концерну Philip Morris, являющемуся крупнейшей иностранной компанией, работающей в России. Ежегодно она платит в российский бюджет сотни миллиардов рублей налогов и взносов. Как подсчитала "Украинская правда" , на $4,8 млрд, уплаченных этой компанией в 2020 году в российский бюджет, она могла купить 68 ракетных комплексов "Искандер-М".

"Несмотря на российское вторжение в нашу страну, Philip Morris не ушла с местного рынка, а ограничилась лишь символическими действиями перед публикой", – говорит Николай Княжицкий.

24 марта компания Philip Morris сообщила об отмене запланированного на этот год запуска нового нагревателя табака IQOS ILUMA в России и производстве новой линейки табачных стеков на российских фабриках. Тем не менее, компания продолжает зарабатывать в России и продолжает платить миллиардные налоги, которые Россия тратит на дальнейшую милитаризацию.

"Отмена запуска нового нагревателя табака точно недостаточно в ситуации, когда женщины и дети в Украине погибают от российских бомб. У Польши есть инструменты, чтобы эффективно заставить Philip Morris полностью уйти из России", — подчеркивает Княжицкий.

Украинский депутат оценил заявление польского правительства, которое намерено ввести налоговые санкции в отношении компаний, не ушедших с российского рынка. Он считает это шагом в правильном направлении, но указывает, что нужно идти дальше. Средства, которые поступят в польский бюджет на этот счет, могут быть направлены, в частности, на гуманитарную помощь для Украины.

"Объявленные санкции должны быть самыми жесткими для компаний, работающих на регулируемом рынке, таких как вышеупомянутая Philip Morris. По сообщениям СМИ, представители этой компании находятся в постоянном диалоге с польскими политиками, а действующее в Польше налоговое законодательство оценивается как очень благоприятное для продукции, реализуемой этой компанией. Именно на такие субъекты польское правительство может оказывать самое эффективное и простое давление, используя налоговые инструменты, например, по размеру акцизного сбора на их флагманские продукты", - пишет Княжицкий.

"Поставим концерн Philip Morris перед четким выбором: полный уход с российского рынка и сохранение репутации или остаться на нем, но ценой дополнительных отчислений жертвам кремлевской агрессии".

Польша
Николай Княжицкий
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