Нардеп-миллионер из "Слуги Народа" Клочко получает от государства компенсацию на аренду жилья, - Bihus.info

Об этом сообщает Bihus.info.



За прошлый год из бюджета на аренду жилья для Андрея Клочко выделили 236 тыс. грн. В 2020- м - около 160 тыс., а в 2019-м нардеп получил 20 тыс. грн.

При этом Клочко с женой - официальные миллионеры. Согласно последней декларации нардепа за 2020 год, он получил 517 тыс. грн зарплаты и 820 тыс. грн от продажи авто.



Жена нардепа также получила 368 тыс. грн с продажи машины, а также доход от предпринимательской деятельности - почти 3,4 млн грн. Свой ФЛП Неля Клочко зарегистрировала в апреле 2019 года и сразу начала показывать миллионные заработки.

У семьи Клочко есть миллионные сбережения - в наличных на двоих с женой нардеп задекларировал 3,5 млн грн и $200 тыс.

Официально собственного жилья в Киеве у Клочко нет. В его декларации указана арендованная квартира на 100 квадратов на окраине. Журналисты Bihus.info предполагают, что это на нее идет полученная из бюджета компенсация. В объявлении на сайте недвижимости квартиру почти такой же, как в декларации Клочко площади, предлагают за 19 тыс. грн в месяц, что сходится с выделенной из бюджета суммой.



Кроме этого, за последние несколько месяцев у семьи нардепа появилось два новых кроссовера - Volvo 2017-го года и Lexus 2018-го. Volvo, по официальной информации из декларации, стоила 900 тыс. грн, Lexus в декларации пока отсутствует, потому что, вероятно, оформлен на жену. Цены на такие автомобили на вторичном рынке стартуют от 1,3 млн.

"Я точно не нарушаю закон", - ответил Клочко на вопрос журналистов, считает ли он нормальным получать компенсацию на аренду квартиры из бюджета, если депутат имеет такие доходы и постоянно обновляет автопарк.