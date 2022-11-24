Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"НАБУ разыскивает народного депутата Украины IX созыва, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год в целом на почти 1,79 млн грн", – говорится в сообщении.

О подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год народному депутату сообщили 17 ноября 2022 года.

"В ходе досудебного расследования установили, что народный депутат не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2020 год, данные о доходах и автомобиле лица, с которым имел общий быт, фактические взаимные обязанности, а также факт совместного с ней проживания. Также незадекларировано фактическое пользование внедорожником 2019 г.в., владельцем которого является сын подозреваемого. Общая стоимость неотраженных активов составляет 1,79 млн грн", - сообщили в НАБУ.

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