Нардеп Михаил Волынец был объявлен в розыск
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск народного депутата и профсоюзного лидера Михаила Волынца
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.
"НАБУ разыскивает народного депутата Украины IX созыва, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год в целом на почти 1,79 млн грн", – говорится в сообщении.
О подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год народному депутату сообщили 17 ноября 2022 года.
"В ходе досудебного расследования установили, что народный депутат не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2020 год, данные о доходах и автомобиле лица, с которым имел общий быт, фактические взаимные обязанности, а также факт совместного с ней проживания. Также незадекларировано фактическое пользование внедорожником 2019 г.в., владельцем которого является сын подозреваемого. Общая стоимость неотраженных активов составляет 1,79 млн грн", - сообщили в НАБУ.
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