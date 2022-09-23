Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

САП завершила расследование и передала в суд обвинительный акт по делу Сергея Кузьминых, который в конце января 2022 получил неправомерную выгоду в размере 558 тыс. грн за обеспечение победы в ряде тендеров по закупке медицинского оборудования за счет бюджета.

28 января 2022 года нардеп Кузьминых был разоблачен на получении взятки. За 558 тыс. грн он обещал "Больнице № 2 им. В.П. Павлусенко" Житомирского городского совета" посодействовать победе в ряде тендеров на получение медицинского оборудования на сумму более 40 млн долларов, в частности аппарата МРТ и лапароскопического набора для хирургических процедур.

САП отмечает, что подобную схему народный депутат планировал применять в будущем после получения средств от больницы в соответствии с другими договорами.

"По версии следствия, депутат в дальнейшем планировал применить такую схему и после перечисления больницей средств в соответствии с другими договорами – 37,5 млн гривен (30% от стоимости оборудования для проведения МРТ составляет 11,25 млн гривен) и свыше 398 тыс. гривен – от стоимости лапароскопического набора для хирургических процедур", – отмечают в САП.

31 января экс-генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу Кузьминых. Позже стало известно, что он трижды проигнорировал вызовы в САП.

Впоследствии НАБУ сообщило, что Кузьминых не пришел на допрос. В свою очередь нардеп заявил, что не получал повестку на допрос от НАБУ. Позже Кузьминых был задержан.

11 февраля САП запросил в Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) меру пресечения для Кузьминых в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 49 620 грн. Тогда же нардеп заявил о своей "100% невиновности".

16 февраля руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил , что Кузьминых и Трухина исключат фракции.

17 февраля ВАКС постановил доставить Сергея Кузьминых на заседание для избрания меры пресечения.