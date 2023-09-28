Нардеп Кучеренко рассказал, как изменятся подходы к аварийным отключениям света
Система аварийных ограничений электроэнергии, если их придется применять в случае российских атак, будет отлажена. Электроэнергия будет справедливо распределяться между областями
Об этом рассказал народный депутат Украины Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Эспрессо".
"Ограничения однозначно будут. Но Правительство и энергетические компании "Укрэнерго" и Облэнерго вместе с военными администрациями должны гарантировать, что в случае ограничения электроэнергии она будет справедливо распределяться между областями", - отметил Кучеренко.
По его словам, графики уже подготовлены, но предсказать ситуацию сложно. Поэтому нужно рассчитывать на такие факторы, как ПВО и инженерная защита. Энергетики, в свою очередь, уже подготовились в значительной степени.
"У нас есть определенная возможность брать, покупать электроэнергию у европейских стран, что очень важно для стабилизации нашего энергоснабжения. Это не закроет все проблемы, но все наши блоки работают, ремонты пройдены, уголь и газ есть", - отметил Кучеренко.
- Ранее заместитель министра энергетики сообщила , что в Украине подготовили графики отключений электроэнергии на случай серьезных повреждений инфраструктуры в результате атак россиян, но их применять не планируют.
- 26 сентября Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что устойчивость украинской критической инфраструктуры по сравнению с прошлым годом повысилась: многие объекты оборудованы автономными источниками питания.
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