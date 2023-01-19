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Нардеп Кучеренко: "Коболев и Витренко затянули Нафтогаз на путь убытков и ущерба энергобезопасности страны"

19 января, 2023 четверг
19:58
Общество Андрей Коболев

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко отметил, что в следующем отопительном сезоне у Украины будут проблемы с газом

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Коболев и Витренко по сути авантюристы. Тот путь, куда они затянули НАК "Нафтогаз Украины", привел не просто к колоссальным убыткам, он привел еще к огромному ущербу энергобезопасности страны. 75 млрд грн недоплачены в бюджет со стороны НАК "Нафтогаз", а это период Коболева. 226 млрд грн неэффективно использованных средств - это заключение госаудита. Почему здесь не открывается дело?", - подчеркнул Кучеренко.

По словам нардепа, сейчас компания Укргаздобычи добывает 13 млрд кубов газа, товарного 12,5 млрд кубов, и нам не хватает газа.

"Если бы государственная компания Укргаздобыча, дочерняя компания Нафтогаза, добывала 20 млрд кубов газа, как они обещали, когда начиналась программа 20/20 в 2016 году. Цену на газ нам подняли для того, чтобы увеличить добычу. Если бы мы сейчас этот газ добывали, у нас не было бы проблем в энергетике. Сейчас эта компания добывает 13 млрд кубов газа, товарного 12,5 млрд кубов, и нам не хватает газа. Поэтому Чернышев, нынешний глава Нафтогаза, сейчас в Давосе договаривается покупать газ по $800-1000 за 1000 кубов . То есть это прямые убытки и прямой вред государству. Дефицит газа, который мы может не ощутим этой зимой будет в предстоящем отопительном сезоне, у нас будут проблемы с газом. И это напрямую связано с провалом программы 20/20", - подчеркнул Кучеренко.  

  • 1 февраля 2022 года Государственное бюро расследований провело обыски у экспредседателя Нефтегаза Андрея Коболева и в офисе Укртрансгаза по делу об отчуждении газа на 2,2 млрд грн (~$78 млн по тогдашнему курсу; сейчас это 3,2 млрд грн) в 2020 году.
  • 19 января представители НАБУ и САП сообщили экс-руководителю Нафтогаза Андрею Коболеву подозрение, его обвиняют в завладении более 229 млн грн и предлагают меру пресечения в виде ареста или залога

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