Нардеп Клименко: В Раду внесли очередной бюджет проедания
В Верховной Раде зарегистрировали проект государственного бюджета на 2022, он не содержит инновационных проектов, которые могли бы приносить деньги через год. Поэтому это будет очередной бюджет проедания
Такую позицию высказала Юлия Клименко, нардепка от "Голоса", в эфире программы Великий эфир Василия Зимы на телеканале "Эспрессо".
"Это очередной бюджет проедания. В нем нет каких-то больших проектов, кроме инфраструктурных - дорог и Великой реставрации. Например, нет инновационных проектов - таких, которые могли бы приносить доход уже в 2023 году. То есть мы опять будем проедать достаточно большое количество денег" - сказала Клименко.
В то же время народный депутат высказалась за повышение расходов на здравоохранение и оборону.
"Что касается расходов, они увеличены на все - от медицины до зарплат учителей и военных. А военный бюджет 2022 на данный момент составляет почти 6% от ВВП - это, пожалуй, самый большой показатель за весь период украинской независимости. И это правильно, потому что у нас открывается де-факто второй фронт - это граница с Беларусью", - отметила она.
Клименко подчеркнула, что при подготовке проекту бюджета ко второму чтению документ всегда претерпевает изменения: "Первый вариант бюджета никогда не был финальным вариантом".
- Верховная Рада 21 сентября приняла в дальнейшей работе проект государственного бюджета на 2022 год, сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания.
- В бюджете на 2022 запланировано рост расходов на социальную сферу, рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.
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