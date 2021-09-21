Нардеп Клименко: В Раду внесли очередной бюджет проедания

Такую позицию высказала Юлия Клименко, нардепка от "Голоса", в эфире программы Великий эфир Василия Зимы на телеканале "Эспрессо".



"Это очередной бюджет проедания. В нем нет каких-то больших проектов, кроме инфраструктурных - дорог и Великой реставрации. Например, нет инновационных проектов - таких, которые могли бы приносить доход уже в 2023 году. То есть мы опять будем проедать достаточно большое количество денег" - сказала Клименко.



В то же время народный депутат высказалась за повышение расходов на здравоохранение и оборону.



"Что касается расходов, они увеличены на все - от медицины до зарплат учителей и военных. А военный бюджет 2022 на данный момент составляет почти 6% от ВВП - это, пожалуй, самый большой показатель за весь период украинской независимости. И это правильно, потому что у нас открывается де-факто второй фронт - это граница с Беларусью", - отметила она.



Клименко подчеркнула, что при подготовке проекту бюджета ко второму чтению документ всегда претерпевает изменения: "Первый вариант бюджета никогда не был финальным вариантом".

Верховная Рада 21 сентября приняла в дальнейшей работе проект государственного бюджета на 2022 год, сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания.

В бюджете на 2022 запланировано рост расходов на социальную сферу, рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.