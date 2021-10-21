Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Нардеп Кива заявил, что его исключили из партии ОПЗЖ

Нардеп Кива заявил, что его исключили из партии ОПЗЖ

21 октября, 2021 четверг
13:53
Общество Илья Кива

Нардеп Илья Кива сообщил, что его исключили из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Об этом он сообщил в кулуарах Верховной Рады в комментарии журналистам, передает Общественное .

Официально Киву исключили из партии на конференции Полтавской областной организации.

Он отметил, что его исключение добились Юрий Бойко и Сергей Левочкин.

"Представители в партии Бойко Юрий, которого я, по правде, уважаю, и Левочкин Сергей действительно добились исключения меня из партии. Это была системная их работа, которую они вели в течение целого года. Я, конечно, их не устраиваю. Со своей принципиальной позицией . Со своими поздравлениями Путина, со своей позицией по нацистских преступниках Бандеры. Мы имеем право на свою точку зрения и позицию. Я готов как к диалогу, так и к резким бескомпромиссным действиям ", - подчеркнул нардеп.

Теперь Кива ждет, когда поднимут вопрос об исключении его из фракции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Верховная Рада
Илья Кива
новости Украины
ОПЗЖ
Читайте также:
Виктор Ляшко
20 октября, 2021 среда
Ляшко планирует уволить руководителя здравоохранения в Запорожье
Джошуа - Усик
20 октября, 2021 среда
Джошуа нашел виновника поражения от Усика
Разумков Зеленський
20 октября, 2021 среда
Президентские рейтинги. У Зеленского - резкий обвал. Второй - Порошенко. У Разумкова - стремительный рост
Киев
+11
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.13
    Покупка 26.13
    Продажа 26.37
  • EUR
    Покупка 30.31
    Продажа 30.67
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
21 октября
14:26
Оккупанты обстреляли украинские позиции в Новолуганском и Южном
14:08
НБУ
НБУ оставил учетную ставку на уровне 8,5% годовых
14:01
Минкульт внес в "черный список" еще 20 российских актеров и режиссеров
13:40
банк
Крупнейшие украинские госпредприятия за полгода заработали 13 млрд грн прибыли, - StateWatch
13:28
Николай Княжицкий
В проект государственного бюджета на 2022 год есть множество вредных норм для государства, - Княжицкий
13:20
рубль
НБУ с 21 ноября запретит банкам открывать депозиты в рублях
13:04
маска автобус
Новые правила перевозок в Украине: кому грозит наказание за нарушение
12:43
Служба безопасности заявила о задержании агента ФСБ России
Служба безопасности заявила о задержании агента ФСБ России
12:24
Невакцинированных людей обязали устанавливать приложение Дома при въезде в Украину: он работает по новым правилам
12:15
На Луганщине задержали экс-боевика "ЛНР": бежал по украинскую пенсию
12:05
Отечественная сеть супермаркетов трудоустраивает население на условиях частичной занятости
11:55
пенсия
Накопительная пенсия: Минсоцполитики предлагает удвоить добровольные взносы для поощрения украинцев к участию в новой системе
11:45
covid
На днях Киев перейдет в "красную" зону: новые ограничения примут 22 октября, - Кличко
11:34
Юрий Витренко
Витренко рассказал, как скоро Украина сможет отказаться от импорта газа
11:30
Определилась официальная дата скандального боя Лопеса за отобранные в Ломаченко титулы
11:23
Михаил Радуцкий
Радуцкий: Спад COVID-волны начнется не раньше января
11:17
"Память"
Только в кинотеатрах фильм: "Память" с Тильдой Суинтон выйдет в украинский прокат 11 ноября
10:50
Галина Третьякова
Профильный комитет Рады получил документы об отстранении Третьяковой от заседаний
10:30
Волейболиста, который отказался от Украины ради России, поймали на допинге
10:24
В проекте закона о столице отсутствуют упоминания о дате выборов, - Безгин
10:13
Галина Третьякова
Из-за Третьяковой и российского газа: Арахамия и Рабинович поспорили в прямом эфире
10:12
Луческу обвинил судью в поражении "Динамо" в матче против "Барселоны" в ЛЧ
10:07
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Роман Безсмертный: Попытка подписать Харьковские соглашения-2 приведет к катастрофе
09:52
Минсоцполитики
В Минсоцполитики объяснили, кто и как может получить субсидию при наличии долгов по уплате "коммуналки"
09:44
Укрзализныця открыла пункты COVID-вакцинации и тестирования на вокзалах в 10 городах: список
09:43
"Київ-Баскет"
"Киев-Баскет" одержал уверенную победу над "Хапоэлем" в Кубке ФИБА
09:36
Партийные рейтинги. Впервые с 2019 года "Слуга народа" опустилась на второе место. Лидирует "Европейская солидарность"
09:26
Юрий Корольчук
Цены на газ на международных рынках подскочили из-за спекуляций, они должны составлять около $ 600, - Корольчук
09:21
Я поняла, что обратной дороги нет, - Ясько о своих отношениях с Саакашвили
09:20
долар
Курс валют: доллар подешевел еще на 5 копеек
08:59
Киевский железнодорожный вокзал
Новые правила перевозок: на вокзале в Киеве открыли пункт экспресс-тестирования
08:39
Дональд Трамп
Трамп планирует в ноябре запустить новую социальную сеть
08:12
коронавирус
Два антирекорда: за сутки от коронавируса умерли 546 украинцев, выявлено более 22 тыс. новых случаев
08:00
"Зоря"
ЦСКА - "Заря": Где и когда смотреть матч Лиги конференций
07:58
вакцина
Документ о вакцинации или тест: в Украине начали действовать новые правила перевозок
07:39
ОБСЕ
Оккупанты не пропустили наблюдателей ОБСЕ к мосту в Станице Луганской
07:19
Великобритания может продать Украине ракеты для кораблей ВМС, - СМИ
07:00
Константин Москалец: Должным образом
07:00
"Челси" - "Мальме"
Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
00:07
Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Динамо" после 3-го тура
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV