Нардеп Кива заявил, что его исключили из партии ОПЗЖ
Нардеп Илья Кива сообщил, что его исключили из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Об этом он сообщил в кулуарах Верховной Рады в комментарии журналистам, передает Общественное .
Официально Киву исключили из партии на конференции Полтавской областной организации.
Он отметил, что его исключение добились Юрий Бойко и Сергей Левочкин.
"Представители в партии Бойко Юрий, которого я, по правде, уважаю, и Левочкин Сергей действительно добились исключения меня из партии. Это была системная их работа, которую они вели в течение целого года. Я, конечно, их не устраиваю. Со своей принципиальной позицией . Со своими поздравлениями Путина, со своей позицией по нацистских преступниках Бандеры. Мы имеем право на свою точку зрения и позицию. Я готов как к диалогу, так и к резким бескомпромиссным действиям ", - подчеркнул нардеп.
Теперь Кива ждет, когда поднимут вопрос об исключении его из фракции.
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