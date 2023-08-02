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Нардеп Холодов объяснил свое отсутствие в Украине с января: не могу совмещать обязанности главы семьи и одновременно быть на заседаниях Рады

2 августа, 2023 среда
07:27
Общество

Народный депутат от партии "Слуга Народа" Андрей Холодов направил во фракцию обращение с объяснением причин подачи им заявления о сложении депутатских полномочий

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном пресс-секретарем партии "Слуги Народа" Юлией Палийчук.

"В дальнейшем я не могу совмещать обязанности главы семьи, заниматься лечением жены, ребенка и одновременно присутствовать на всех заседаниях Верховной Рады", – написал Холодов.

По его словам, именно поэтому он решил сложить полномочия народного депутата. Также он надеется, что его место займет человек, который сможет полностью посвятить себя работе.

Заява нардепа Андрія Холодова

Фото: Спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук

"В дальнейшем буду продолжать помогать нашим людям, Вооруженным Силам совместно с зарубежными фондами и благотворительными организациями, с которыми удалось наладить сотрудничество. Буду делать все для нашей победы, но уже не в статусе народного депутата, и не вижу в этом никаких проблем", – добавил он.

Кроме того, он призвал нардепов поддержать его заявление о сложении полномочий народного депутата.

Что известно о Холодове

28 июля проект журналистских расследований "Схемы" изложили материал, в котором отметили, что нардеп от партии "Слуга Народа" Андрей Холодов, уехавший в январе 2023 года из Украины, до сих пор не вернулся. По их данным, мужчина последний раз был в Украине 21 января 2023 года, после чего отправился в Румынию. Выехать он смог через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области

До этого он был в Украине 10 дней: уехал 17 декабря 2022 и вернулся 11 января 2023 года. Также в июне и июле 2022 и в мае и июле 2023 Холодов находился на Кипре. В общей сложности нардеп уезжал из страны 12 раз с начала полномасштабного вторжения России.

Также, по данным на сайте ВРУ, нардеп ни разу не голосовал в парламенте от 21 января 2023 года. А за весь 2022 участвовал в половине голосований в сессионном зале.

В то же время в Аппарате ВРУ уточнили, что в 2023 году не предоставляли Холодову отпуска, не оформляли командировку за границу. Также там подчеркнули, что с 21 января этого года ему не производились какие-либо выплаты.

В понедельник, 31 июля, народный депутат Андрей Холодов написал заявление о составлении мандата.

Украина
Верховная Рада
политика
скандал
Слуга народу
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