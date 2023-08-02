Об этом говорится в его заявлении, опубликованном пресс-секретарем партии "Слуги Народа" Юлией Палийчук.

"В дальнейшем я не могу совмещать обязанности главы семьи, заниматься лечением жены, ребенка и одновременно присутствовать на всех заседаниях Верховной Рады", – написал Холодов.

По его словам, именно поэтому он решил сложить полномочия народного депутата. Также он надеется, что его место займет человек, который сможет полностью посвятить себя работе.

Фото: Спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук

"В дальнейшем буду продолжать помогать нашим людям, Вооруженным Силам совместно с зарубежными фондами и благотворительными организациями, с которыми удалось наладить сотрудничество. Буду делать все для нашей победы, но уже не в статусе народного депутата, и не вижу в этом никаких проблем", – добавил он.

Кроме того, он призвал нардепов поддержать его заявление о сложении полномочий народного депутата.

Что известно о Холодове

28 июля проект журналистских расследований "Схемы" изложили материал, в котором отметили, что нардеп от партии "Слуга Народа" Андрей Холодов, уехавший в январе 2023 года из Украины, до сих пор не вернулся. По их данным, мужчина последний раз был в Украине 21 января 2023 года, после чего отправился в Румынию. Выехать он смог через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области

До этого он был в Украине 10 дней: уехал 17 декабря 2022 и вернулся 11 января 2023 года. Также в июне и июле 2022 и в мае и июле 2023 Холодов находился на Кипре. В общей сложности нардеп уезжал из страны 12 раз с начала полномасштабного вторжения России.

Также, по данным на сайте ВРУ, нардеп ни разу не голосовал в парламенте от 21 января 2023 года. А за весь 2022 участвовал в половине голосований в сессионном зале.

В то же время в Аппарате ВРУ уточнили, что в 2023 году не предоставляли Холодову отпуска, не оформляли командировку за границу. Также там подчеркнули, что с 21 января этого года ему не производились какие-либо выплаты.

В понедельник, 31 июля, народный депутат Андрей Холодов написал заявление о составлении мандата.