Нардеп Гунько, подозреваемый во взятке $85 тыс., был оставлен под стражей
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда во вторник, 29 августа, оставила под стражей нардепа Анатолия Гунько: его подозревают в получении взятки в размере $85 тысяч
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Отмечается, что апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 30 миллионов гривен без изменений.
"29 августа 2023 года Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты на решение следователя судьи ВАКС, которым народному депутату избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога", - говорится в сообщении .
Решение вступило в силу и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.
Что известно о Гуньке
8 августа правоохранители задержали народного депутата Анатолия Гунько и двух его подельников, якобы получивших "вознаграждение" в размене 85 тыс. долларов за решение вопроса передачи в аренду предпринимателю государственных земель Национальной академии аграрных наук Украины. В то время Гунько был главой Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию фактов коррупции на государственных предприятиях в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук. В тот же день нардепу сообщили о подозрении.
9 августа его взяли под стражу в зале суда с альтернативой внесению денежного залога в размере 30 млн грн.
На следующий день Анатолий Гунько был исключен из фракции "Слуги Народа".
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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