Нардеп Гончаренко призвал подписать петицию о возвращении Эспрессо в цифровой эфир
Алексей Гончаренко, народный депутат Украины отмечает важность информационного фронта и призывает подписать петицию, чтобы вернуть телеканал "Эспрессо" в украинский цифровой эфир
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Информационный фронт важен сегодня. Хочу поблагодарить телеканал "Эспрессо", который борется на этом фронте. Всех призываю подписать петицию и поддержать телеканалы "Эспрессо", "Прямой", "5 канал". Поддержать всех, кто сейчас борется", - подчеркнул нардеп.
Подписать петицию и поддержать телеканалы можно по этой ссылке .
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