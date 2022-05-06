Нардеп Гончаренко призвал подписать петицию о возвращении Эспрессо в цифровой эфир

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Информационный фронт важен сегодня. Хочу поблагодарить телеканал "Эспрессо", который борется на этом фронте. Всех призываю подписать петицию и поддержать телеканалы "Эспрессо", "Прямой", "5 канал". Поддержать всех, кто сейчас борется", - подчеркнул нардеп.

Подписать петицию и поддержать телеканалы можно по этой ссылке .