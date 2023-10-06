Нардеп Гончаренко объяснил, почему Россию не выгонят из ООН и Совбеза
Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, считает, что на сегодняшний день невозможно лишить Россию места и права вето в Совбезе ООН из-за наличия у нее ядерного оружия
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Поставить вопрос о законности пребывания России в ООН мы можем и должны этого требовать. Однако давайте будем объективными: этого не произойдет. А почему я говорю, что можем и имеем? Потому что мы всегда говорим правду – Россия незаконно в ООН, Россия незаконна в Совбезе. Она не должна там быть", - подчеркнул народный депутат Украины.
По его словам, высока вероятность, что после этой войны, будут изменения в реформировании ООН или, возможно, даже произойдет создание новой организации.
"И наша задача, чтобы в той новой организации или после тех изменений и реформ Россия не имела бы никакого вето и привилегированного места. Нужно об этом говорить сегодня. Потому что Россия или то, что будет, я уверен, когда она распадется, то есть ее правопреемник, чтобы никаких специальных мест в международной системе безопасности не имел, однако сейчас нужно быть объективными, мы можем призвать и говорить об этом, но никто Россию не выгонит из Совбеза ООН. На самом деле за этим стоит не право, не юридические моменты, а очень простая вещь – ядерное оружие", - отметил Алексей Гончаренко.
- В прошлом году Украина инициировала процесс исключения России из Совбеза и ООН в целом.
- 29 сентября экс-председатель Конституционного суда Литвы сказал, что Россию можно исключить из ООН де-факто путем отказа в признании полномочий ее представителей. Такой прецедент был по отношению к Южно-Африканской Республике.
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