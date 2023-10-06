Нардеп Гончаренко объяснил, почему Россию не выгонят из ООН и Совбеза

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Поставить вопрос о законности пребывания России в ООН мы можем и должны этого требовать. Однако давайте будем объективными: этого не произойдет. А почему я говорю, что можем и имеем? Потому что мы всегда говорим правду – Россия незаконно в ООН, Россия незаконна в Совбезе. Она не должна там быть", - подчеркнул народный депутат Украины.

По его словам, высока вероятность, что после этой войны, будут изменения в реформировании ООН или, возможно, даже произойдет создание новой организации.

"И наша задача, чтобы в той новой организации или после тех изменений и реформ Россия не имела бы никакого вето и привилегированного места. Нужно об этом говорить сегодня. Потому что Россия или то, что будет, я уверен, когда она распадется, то есть ее правопреемник, чтобы никаких специальных мест в международной системе безопасности не имел, однако сейчас нужно быть объективными, мы можем призвать и говорить об этом, но никто Россию не выгонит из Совбеза ООН. На самом деле за этим стоит не право, не юридические моменты, а очень простая вещь – ядерное оружие", - отметил Алексей Гончаренко.