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Нардеп Гевко из "Слуги народа" попал в ДТП: погиб человек

19 мартa, 2023 воскресенье
23:11
Общество

Народный депутат от партии "Слуга народа" Владимир Гевко стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек

Об этом Гевко сообщил на фейсбуке.

"Сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось трагедией. Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли", - написал он.

Нардеп подчеркнул, что с первых минут ДТП он сотрудничал и будет и дальше сотрудничать со следствием. Со своей стороны, он прошел все проверки на алкоголь и наркотики, а также сдал все необходимые анализы.

Также Гевко выразил соболезнования и прощения близким погибшего. Он отметил, что со своей стороны сделает все возможное, чтобы семья погибшего получила все необходимые для поддержки и помощи.

"Мне очень тяжело от случившегося. Знаю, что родственникам погибшего еще труднее. Я не знаю, как найти в себе силы пережить эту трагедию. Еще раз приношу искренние соболезнования семье погибшего", - написал Гевко.

  • 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. Впоследствии Трухин, ставший виновником ДТП с 6 пострадавшими на Бориспольской трассе при въезде в Киев, покинул страну.
  • 1 февраля 2022 года журналисты обнародовали видео , на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.
  • 2 февраля 2022 года нардеп Трухин был исключен из партии "Слуга Народа". Вопрос об исключении из фракции был инициирован 21 февраля, но так и не был рассмотрен.
  • 30 января Трухин не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по делу о взятке, которую он пытался дать полицейскому после ДТП.
  • 22 февраля Народный депутат от "Слуги Народа" Александр Трухин заключил соглашение с прокурорами и признал себя виновным в деле о взятке полицейском после ДТП.
Украина
Новости ДТП
Слуга народу
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