Нардеп Гевко из "Слуги народа" попал в ДТП: погиб человек

Об этом Гевко сообщил на фейсбуке.

"Сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось трагедией. Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли", - написал он.

Нардеп подчеркнул, что с первых минут ДТП он сотрудничал и будет и дальше сотрудничать со следствием. Со своей стороны, он прошел все проверки на алкоголь и наркотики, а также сдал все необходимые анализы.

Также Гевко выразил соболезнования и прощения близким погибшего. Он отметил, что со своей стороны сделает все возможное, чтобы семья погибшего получила все необходимые для поддержки и помощи.

"Мне очень тяжело от случившегося. Знаю, что родственникам погибшего еще труднее. Я не знаю, как найти в себе силы пережить эту трагедию. Еще раз приношу искренние соболезнования семье погибшего", - написал Гевко.