Нардеп Галайчук рассказал, что Рада должна проголосовать для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС

Об этом заявил народный депутат, заместитель главы комитета ВРУ по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Галайчук, в комментарии Эспрессо.

Депутатам осталось проголосовать во втором чтении законопроект 9269-д по финансовому мониторингу политически значимых лиц (топ-чиновников). Ранее, согласно действующему закону, национальные публичные деятели – физические лица, выполняющие или исполнявшие в течение последних трех лет (и это ограничение в 3 года уберут – прим. ред.) в Украине выдающиеся публичные функции. Также создается реестр PEP-ов (национальные публичные деятели, politically exposed persons, PEP – ред.).

Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и является условием открытия переговоров о членстве в ЕС.

"Рекомендации Еврокомиссии для Украины со стороны парламента практически выполнены. Определенные законопроекты нуждаются в принятии во втором чтении и эти процессы непростые. Мы не скрываем от общества то, как идут политические консультации. Мы в активном диалоге как с нашими партнерами в Евросоюзе, так и со всеми политическими силами Поскольку с одной стороны мы имеем консенсус в ВР черед всех фракций и групп относительно того, что евроинтеграция является нашим основным приоритетом, но в то же время мы видим разные политические позиции, определенные требования, которые нужно, чтобы не только принять законопроект, но и для того, чтобы он был соответствующим и эффективным в имплементации ради евроинтеграции. Поскольку в октябре мы ожидаем отчет Еврокомиссии, где будет дана оценка странам-кандидатам и рекомендации. И надеемся, что это станет основой для старта переговоров о вступлении в ЕС в конце декабря", – сказал Галайчук.

Кроме того, недавно Рада внесла изменения в закон о национальных меньшинствах. Этот пункт, на котором настаивала Венгрия, тоже среди рекомендаций. По информации источников, по политическим соображениям официальный Будапешт не устраивает какой-либо вариант такого закона. Поэтому Киев надеется на помощь Брюсселя и других европейских столиц помочь убедить Орбана поддержать открытие для Украины переговоров о вступлении в ЕС.

Накануне, 21 сентября, руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Эспрессо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

Но уже 17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила , что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это вводимые годами изменения.

28 августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил , что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов.