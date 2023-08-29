Нардеп Дунда: если приравнивать коррупцию к госизмене, подследственность должна оставаться у антикоррупционных органов

Об этом в эфире Эспрессо заявил народный депутат из фракции "Слуга Народа" Олег Дунда.

"Коррупция во время военного положения - это акт госизмены. Как это можно по-другому назвать, когда ты ослабляешь государство во время войны? Ты забираешь из-за своих коррупционных действий деньги у военных, ослабляешь ВСУ, госаппарат в пользу своего кармана. Фактически, ты работаешь в пользу врага - конечно, это государственная измена", - сказал он.

По мнению Дунды, есть два условия, почему уравнение коррупции к госизмене – это хорошо.

"Госизма - это большие сроки и уровень наказания. Во-вторых, коррупционеры не должны откупаться в судах и выходить под залог. Надо сделать, чтобы было как при подозрении в госизмене - мера пресечения только арест. Чтобы они до приговора суда сидели за решеткой. По поводу НАБУ - вопрос в том, как это прописать. Этот законопроект попадет в зал парламента и мы будем прописывать так, чтобы коррупционные преступления расследовались антикоррупционными институтами, а не рассматривалось СБУ", - подытожил нардеп.