Нардеп Дубинский заявил, что ему объявили подозрение
Народный депутат Украины Александр Дубинский сообщил, что ему объявили о подозрении еще вчера, 8 августа
Об этом Дубинский рассказал в одной из соцсетей .
"Вчера до 4 ч утра у меня в офисе проходили обыски. Ничего не найдено, но вчера мне объявили подозрение", – рассказал нардеп.
Правоохранители возбудили уголовное дело против него по двум пунктам Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 366 о служебном подлоге и ч. 3 ст. 362 о захвате зданий или сооружений. Однако народный депутат заявляет, что дело переквалифицировало по ч. 1 ст. 366 – служебный подлог.
Также источники в правоохранительных органах подтвердили информацию.
Один из основателей "Демократической Сокиры" Антон Швец сообщил, что народный депутат Дубинский отправился в Барселону к любимой за неделю до этого. Но Дубинский утверждал, что в конце июня ему разрешили уехать из Украины, чтобы сопроводить своего отца в зарубежную клинику онкологии.
Правоохранители сообщали, что депутат уехал за границу под предлогом лечения родственника, но его отец самостоятельно пересекал границу без сопровождения парламентария.
Примечание: согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- 11 января 2021 года нардеп от "Слуги Народа" Александр Дубинский был внесен в санкционный список США за вмешательство в выборы.
- 2 февраля тогдашний глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил об исключении Александра Дубинского из парламентской фракции "Слуги Народа".
- 3 августа 2023 года сотрудники СБУ и ДБР провели обыски у народного депутата Александра Дубинского, уехавшего на отдых за границу под предлогом сопровождения своего отца на лечение.
- Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович считает , что результатом обысков у нардепа Александра Дубинского может стать дополнительная квалификация в расследовании.
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