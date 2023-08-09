Нардеп Дубинский заявил, что ему объявили подозрение

Об этом Дубинский рассказал в одной из соцсетей .

"Вчера до 4 ч утра у меня в офисе проходили обыски. Ничего не найдено, но вчера мне объявили подозрение", – рассказал нардеп.

Правоохранители возбудили уголовное дело против него по двум пунктам Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 366 о служебном подлоге и ч. 3 ст. 362 о захвате зданий или сооружений. Однако народный депутат заявляет, что дело переквалифицировало по ч. 1 ст. 366 – служебный подлог.

Также источники в правоохранительных органах подтвердили информацию.

Один из основателей "Демократической Сокиры" Антон Швец сообщил, что народный депутат Дубинский отправился в Барселону к любимой за неделю до этого. Но Дубинский утверждал, что в конце июня ему разрешили уехать из Украины, чтобы сопроводить своего отца в зарубежную клинику онкологии.

Правоохранители сообщали, что депутат уехал за границу под предлогом лечения родственника, но его отец самостоятельно пересекал границу без сопровождения парламентария.

Примечание: согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.