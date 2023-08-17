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Нардеп Дубинский утверждает, что СБУ уже неделю не может найти для него электронный браслет

17 августа, 2023 четверг
13:48
Криминал

Народный депутат Александр Дубинский, которому суд 10 августа избрал меру пресечения, утверждает, что СБУ уже неделю не может найти для него электронный браслет

Об этом он заявил в Telegram .

"Прошла неделя с момента решения Печерского суда, который обязал меня носить электронный браслет... Но уже неделю СБУ не может выполнить Зе-заказ и найти мне электронный браслет", - написал Дубинский.

По версии его адвокатов, существует риск того, что отсутствие браслета может стать поводом обвинить нардепа в нарушении условий меры пресечения. Следовательно, Дубинский заявил о готовности носить браслет.

"Клоуны, быстренько ищите браслет!" – призвал он правоохранителей.

Что известно о деле Дубинского

3 августа 2023 года сотрудники СБУ и ДБР провели обыски у народного депутата Александра Дубинского, якобы уехавшего на отдых за границу под видом сопровождения своего отца на лечение. Журналист Швец утверждает, что на самом деле политик уехал в любимую в Барселону.

8 августа Дубинский сообщил, что правоохранители объявили ему подозрение. Уголовное дело против него было возбуждено по двум пунктам Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 366 о служебном подлоге и ч. 3 ст. 362 о захвате зданий или сооружений. Однако народный депутат заявляет, что дело было переквалифицировано по ч. 1 ст. 366 – служебный подлог.

10 августа ему избрали меру пресечения , в частности он должен носить браслет до 8 октября 2023 года.

Примечание: согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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Украина
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