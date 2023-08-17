Нардеп Дубинский утверждает, что СБУ уже неделю не может найти для него электронный браслет
Народный депутат Александр Дубинский, которому суд 10 августа избрал меру пресечения, утверждает, что СБУ уже неделю не может найти для него электронный браслет
Об этом он заявил в Telegram .
"Прошла неделя с момента решения Печерского суда, который обязал меня носить электронный браслет... Но уже неделю СБУ не может выполнить Зе-заказ и найти мне электронный браслет", - написал Дубинский.
По версии его адвокатов, существует риск того, что отсутствие браслета может стать поводом обвинить нардепа в нарушении условий меры пресечения. Следовательно, Дубинский заявил о готовности носить браслет.
"Клоуны, быстренько ищите браслет!" – призвал он правоохранителей.
Что известно о деле Дубинского
3 августа 2023 года сотрудники СБУ и ДБР провели обыски у народного депутата Александра Дубинского, якобы уехавшего на отдых за границу под видом сопровождения своего отца на лечение. Журналист Швец утверждает, что на самом деле политик уехал в любимую в Барселону.
8 августа Дубинский сообщил, что правоохранители объявили ему подозрение. Уголовное дело против него было возбуждено по двум пунктам Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 366 о служебном подлоге и ч. 3 ст. 362 о захвате зданий или сооружений. Однако народный депутат заявляет, что дело было переквалифицировано по ч. 1 ст. 366 – служебный подлог.
10 августа ему избрали меру пресечения , в частности он должен носить браслет до 8 октября 2023 года.
Примечание: согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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