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Эксклюзив

Нардеп Дубинский будет затягивать расследование в отношении него, пользуясь мандатом и медийностью, - политолог Рейтерович

3 августа, 2023 четверг
13:21
Общество

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович считает, что результатом обысков у нардепа Александра Дубинского может стать дополнительная квалификация по его расследованию

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

Политолог дал комментарий по обыскам, которые сегодня 3 августа проводят сотрудники СБУ и ГБР у народного депутата Александра Дубинского. Кроме того, для выяснения всех обстоятельств и предоставления правовой оценки действиям парламентария продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
– ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);
– ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершены лицом, имеющим право доступа к нему по предварительному сговору группой лиц).

"Это дело по закону должно завершиться 6 годами заключения, но, понятно, что еще будет суд. Дело будет тянуться достаточно долгий период времени. Эта история происходит на фоне нескольких подобных дел, когда народные депутаты без уважительных причин уезжали за границу". Однако история Дубинского может иметь несколько другое развитие, потому что он работал с определенными документами, возможно, некоторые из них имели гриф секретности. Следствие должно установить все. Думаю, что дело будет тянуться долго, потому что не нужно забывать о скандальности и медийности этого депутата", – отметил руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития.

Игорь Рейтерович добавил, что есть еще один дополнительный нюанс, потому что Дубинский до сих пор находится под санкциями США.

"Еще хочу обратить внимание на информацию, которую подготовили журналисты, что некоторые отдельные народные депутаты и господин Дубинский в том числе являются активными распространителями информации из пророссийских или откровенно российских источников. Соответственно, возможно будет дополнительная квалификация и во время обысков найдут какие-то материалы, что разрешат это дело рассмотреть", - отметил политолог.

Рейтерович выразил сомнение, что Дубинский откажется от депутатского статуса, а считает, что наоборот нардеп будет максимально использовать мандат, чтобы затягивать дело или рассказывать о политических преследованиях.

  • 11 января 2021 года нардеп от "Слуги Народа" Александр Дубинский был внесен в санкционный список США за вмешательство в выборы.
  • 2 февраля тогдашний глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил об исключении Александра Дубинского из парламентской фракции "Слуги Народа".
  • 3 августа сотрудники СБУ и ГБР проводят обыски у народного депутата Александра Дубинского, выехавшего на отдых за границу под видом сопровождения своего отца на лечение
Криминал
Украина
СБУ
ГБР
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