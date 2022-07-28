Нардеп Чийгоз о назначении генпрокурора: президент выдвигает важных лично для него людей
Народный депутат от Европейской солидарности Ахтем Чийгоз считает, что власть в Украине формируется непоследовательно
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспрессо".
"Власть под тиком делает шаги, которые не хочет. Назначенный генеральный прокурор - противоречивый человек и это вызывает обеспокоенность. Давление будет продолжаться со стороны наших партнеров потому, что все годы власть формируется непоследовательно. Когда президент выставляет фигуры, которые важны для него лично - это плохая кадровая политика. Мы будем видеть еще громкие отставки", - подчеркнул Чийгоз.
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