Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспрессо".

"Власть под тиком делает шаги, которые не хочет. Назначенный генеральный прокурор - противоречивый человек и это вызывает обеспокоенность. Давление будет продолжаться со стороны наших партнеров потому, что все годы власть формируется непоследовательно. Когда президент выставляет фигуры, которые важны для него лично - это плохая кадровая политика. Мы будем видеть еще громкие отставки", - подчеркнул Чийгоз.

19 июля за увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины проголосовала Верховная Рада.

27 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении генеральным прокурором Андрея Костина.

27 июля Рада назначила Андрея Костина генеральным прокурором.

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Костина на должность генерального прокурора Украины

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