Об этом Чернев сказал в комментарии Эспрессо.

"Германия, в частности, поэтому нам отказывает, что нет технического решения, какой самолет будет носителем этой ракеты. Потому что на сегодняшний день ни МиГ-29, ни бомбардировщик Су-24 не являются платформой для Taurus", - сказал Чернев.

Нардеп отметил, что эти ракеты могут нести американские истребители F-16, предоставление которых Украина ждет от Запада.

"F-16 может нести очень много разных ракет, разного типа: противорадиолокационных ракет, дальнего радиуса действия, те же Taurus, о которых мы просим Германию", - сказал Чернев.

Справка. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.