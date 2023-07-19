Нардеп Чернев назвал причину, по которой Германия не дает Украине ракеты Taurus
Нардеп от "Слуги Народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что Германия объясняет отказ предоставлять Украине крылатые ракеты "воздух-поверхность" большой дальности Taurus отсутствием в ВСУ самолетов, которые могут нести это оружие
Об этом Чернев сказал в комментарии Эспрессо.
"Германия, в частности, поэтому нам отказывает, что нет технического решения, какой самолет будет носителем этой ракеты. Потому что на сегодняшний день ни МиГ-29, ни бомбардировщик Су-24 не являются платформой для Taurus", - сказал Чернев.
Нардеп отметил, что эти ракеты могут нести американские истребители F-16, предоставление которых Украина ждет от Запада.
"F-16 может нести очень много разных ракет, разного типа: противорадиолокационных ракет, дальнего радиуса действия, те же Taurus, о которых мы просим Германию", - сказал Чернев.
Справка. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.
- В мае стало известно, что Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты.
- 5 июня в Германии заявили, что не планируют передавать такие ракеты, но не исключили, что могут изменить свое решение со временем.
- Позже в июне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна не предоставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за опасений ударов ими по территории РФ .
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