Инцидент произошел 31 мая, передает одно из украинских изданий.

Бужанского пригласили дать комментарий, почему он единственный проголосовал против введения 8 мая Дня победы над нацизмом .

Однако до обсуждения так и не дошло. Сначала нардеп проигнорировал приветствие "Слава Украине", а потом сказал: "Да, слава Украине..." После этого он начал свое выступление по-русски.

На замечание ведущего говорить на государственном языке Бужанский ответил, что в законе о государственном языке не упоминается об обязательствах депутатов говорить исключительно на украинском.

"В соответствии с 10 статьей Конституции государственный язык – украинский, а государство гарантирует свободу и развитие других языков", – сказал Бужанский и добавил, что его все понимают, что большинство украинцев русскоязычные, в том числе украинские военные.

Комментируя инцидент с Бужанским, секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что нардепу не место в политике.

"Недобиткам т.н. русского мира, которые считают, что в украинских эфирах имеют право разговаривать на русском, не место не только на телевидении, но и в политике, и в Украине. Вся пророссийская сволочь, которая 30 лет насиловала и предавала страну, должна быть и будет под корень зачищена и выброшена отовсюду, как токсичный московский хлам", – написал он в Twitter .