Нардеп-борец Беленюк стал лучшим украинским спортсменом 2021 года
Ассоциация спортивных журналистов Украины признала Жана Беленюка лучшим украинским спортсменом 2021 года
Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации спортивных журналистов Украины.
Борец греко-римского стиля Жан Беленюк стал единственным украинцем, завоевавшим золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Для экспертов по АСЖУ это стало главным аргументом, чтобы лучшим спортсменом 2021 года был признан именно Беленюк.
В этом году на счету Жана Беленюка, кроме золотой медали на Олимпиаде-2020, еще бронзовая награда чемпионата Европы, который проходил в Варшаве.
30-летний Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен совмещает выступления с политической карьерой.
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Напомним, 4 августа Жан Беленюк в финале Олимпийских игр победил Виктора Лоринца из Венгрии и принес Украине первое золото в Токио .
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