Нардеп-борец Беленюк стал лучшим украинским спортсменом 2021 года

Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации спортивных журналистов Украины.



Борец греко-римского стиля Жан Беленюк стал единственным украинцем, завоевавшим золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Для экспертов по АСЖУ это стало главным аргументом, чтобы лучшим спортсменом 2021 года был признан именно Беленюк.



В этом году на счету Жана Беленюка, кроме золотой медали на Олимпиаде-2020, еще бронзовая награда чемпионата Европы, который проходил в Варшаве.



30-летний Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен совмещает выступления с политической карьерой.





Напомним, 4 августа Жан Беленюк в финале Олимпийских игр победил Виктора Лоринца из Венгрии и принес Украине первое золото в Токио .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb