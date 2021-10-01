Нардеп-борец Беленюк признался, будет ли участвовать в следующей Олимпиаде
Олимпийский чемпион Токио и народный депутат Украины Жан Беленюк рассказал, что поедет на Олимпиаду-2024 только в одном случае
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на YouTube-канал DOROTYE.
Беленюк признался, что поедет на Олимпиаду-2024, если будет понимать, что это себя оправдает.
"Я выиграл все соревнования, которые существуют в олимпийском виде спорта - Европейские игры, чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпиада. Можно становиться теперь двукратным, трехкратным. На следующую Олимпиаду буду идти только в том случае, если буду понимать, что это себя оправдает. просто так идти нет никакого смысла ", - сказал Беленюк.
30-летний Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.
На Олимпиаде-2020 Беленюк принес Украине единственную золотую медаль.
- Напомним, 4 августа Жан Беленюк в финале Олимпийских игр победил Виктора Лоринца из Венгрии и принес Украине первое золото в Токио .
- 30 сентября олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк и бронзовый призер Токио-2020 Дарья Билодид устроили поединок.
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