Нардеп-борец Беленюк пожаловался, что его золото на Олимпиаде-2020 - "страшный сон" для некоторых людей

Об этом сообщает Sport.ua.



По словам Беленюка, он не всех порадовал получением золотой медали.



"Глядя в глаза, радовались все. Подчеркивая, что они всегда были рядом. А что у кого на душе, можно только догадываться, а по ощущениям могу предположить, что такой результат, когда Украина получила лишь одно золото и это золото мое, - это страшный сон для некоторых людей. Мне кажется, что для некоторых было бы лучше, чтобы золота мы не получили вовсе либо чтобы чемпионов у нас было двое-трое. Только не один я ", - сказал Беленюк.



30-летний Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.



На Олимпиаде-2020 Беленюк принес Украине единственную золотую медаль.

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