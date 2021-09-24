Нардеп-борец Беленюк пожаловался, что его золото на Олимпиаде-2020 - "страшный сон" для некоторых людей
Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк считает, что его золото на Олимпиаде-2020 является "страшным сном" для некоторых людей
Об этом сообщает Sport.ua.
По словам Беленюка, он не всех порадовал получением золотой медали.
"Глядя в глаза, радовались все. Подчеркивая, что они всегда были рядом. А что у кого на душе, можно только догадываться, а по ощущениям могу предположить, что такой результат, когда Украина получила лишь одно золото и это золото мое, - это страшный сон для некоторых людей. Мне кажется, что для некоторых было бы лучше, чтобы золота мы не получили вовсе либо чтобы чемпионов у нас было двое-трое. Только не один я ", - сказал Беленюк.
30-летний Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.
На Олимпиаде-2020 Беленюк принес Украине единственную золотую медаль.
- Напомним, 4 августа Жан Беленюк в финале Олимпийских игр победил Виктора Лоринца из Венгрии и принес Украине первое золото в Токио .
- 13 августа в центре Киева неизвестные пытались спровоцировать конфликт с олимпийским чемпионом Жаном Беленюком на основании цвета его кожи .
- Президент Владимир Зеленский призвал полицейских "жестко реагировать на такие случаи" .
- 17 августа министр обороны Украины Андрей Таран наградил олимпийского чемпиона Жана Беленюка званием "старшего лейтенанта".
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