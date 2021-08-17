Нардеп-борец Беленюк получил звание старшего лейтенанта и "Огнестрельное оружие" от Тарана
Министр обороны Украины Андрей Таран наградил олимпийского чемпиона Жана Беленюка званием "старшего лейтенанта"
Об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны Украины.
Сегодня, 17 августа, в Минобороны Украины состоялось торжественное собрание армейских чемпионов и призеров Олимпиады-2020.
Министр обороны Украины Андрей Таран поздравил Жана Беленюка с получением очередного воинского звания "старший лейтенант" и наградил спортсмена-депутата поощрительным отличием "Огнестрельное оружие" - пистолетом ПМ.
30-летний Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.
На Олимпиаде-2020 Беленюк принес Украине единственную золотую медаль.
- Напомним, 4 августа Жан Беленюк в финале Олимпийских игр победил Виктора Лоринца из Венгрии и принес Украине первое золото в Токио .
- 13 августа в центре Киева неизвестные пытались спровоцировать конфликт с олимпийским чемпионом Жаном Беленюком на основании цвета его кожи .
- Президент Владимир Зеленский призвал полицейских "жестко реагировать на такие случаи" .
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