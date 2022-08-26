Об этом Беленюк сказал в разговоре с польским изданием Sportowe Fakty .

По словам Жана Беленюка, Беларусь участвует в агрессии, ведь с ее территории идут атаки на Украину. Поэтому белорусам, которые поддерживают войну, нужно ответить за это.

"Сегодня нашу страну атакуют с территории Беларуси. По сути, Беларусь принимает участие в агрессии, и поддерживающие ее белорусы также должны заплатить соответствующую цену, включая ограничения и санкции. Однако есть много белорусов, которые воюют на стороне Украины, также есть много людей, которые демонстрируют свою поддержку разными способами. Среди белорусов у нас есть надежные союзники", - сказал Беленюк.

13 мая Беленюк похвастался новой патриотической футболкой с надписью " Мой Херсон вам в рот не влезет ".

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