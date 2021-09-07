Нардеп-борец Беленюк назвал главную неудачу Зеленского

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на YouTube-канал "ОтДушиВДушу".



По словам Беленюка, Зеленский ошибся с людьми, "которых привел в Верховную Раду".



"Сложно судить. Думаю, если бы ему предложили составлять список своей фракции, он бы сделал его с совсем другими людьми. Какой-то процент был бы точной другой. Это то, что я вижу. Но ротация, которая происходила и до сих пор происходящие скандалы в Верховной Раде, - это показывает, что были допущены возможные кадровые ошибки в составлении списка", - сказал Беленюк.