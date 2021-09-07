Нардеп-борец Беленюк назвал главную неудачу Зеленского
Украинский борец и народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк рассказал о главной неудаче Владимира Зеленского на посту президента Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на YouTube-канал "ОтДушиВДушу".
По словам Беленюка, Зеленский ошибся с людьми, "которых привел в Верховную Раду".
"Сложно судить. Думаю, если бы ему предложили составлять список своей фракции, он бы сделал его с совсем другими людьми. Какой-то процент был бы точной другой. Это то, что я вижу. Но ротация, которая происходила и до сих пор происходящие скандалы в Верховной Раде, - это показывает, что были допущены возможные кадровые ошибки в составлении списка", - сказал Беленюк.
30-летний Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.
На Олимпиаде-2020 Беленюк принес Украине единственную золотую медаль.
- Напомним, 4 августа Жан Беленюк в финале Олимпийских игр победил Виктора Лоринца из Венгрии и принес Украине первое золото в Токио .
- 13 августа в центре Киева неизвестные пытались спровоцировать конфликт с олимпийским чемпионом Жан Беленюк на основании цвета его кожи.
- Президент Владимир Зеленский призвал полицейских "жестко реагировать на такие случаи" .
- 17 августа министр обороны Украины Андрей Таран наградил олимпийского чемпиона Жана Беленюк званием "старшего лейтенанта".
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